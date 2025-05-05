洋基工程財報／第1季營收39.46億元 EPS 5.7元
洋基工程（6691）董事會5日通過今年首季財報，單季合併營收39.46億元，季減24.7%，年增43.3%。毛利率21.19%，分別季增2.34及年增0.7個百分點。稅後純益5.97億元，季減10.3%，年增65.4%；每股稅後純益5.7元。
洋基工程去年第4季進入工程認列高峰期，營收大躍進並創下單季史上新高，單季營收達52.39億元，季增39.1%，年增62.7%，累計2024全年營收151.92億元，年減2.1%。毛利率19.84%，年增2.48個百分點。稅後純益20.3億元，年增14.9%；每股稅後純益19.36元。
洋基工程董事會擬配發16元現金股利，及1.5元股票股利，合計配息17.5元，配息率達90.39%。這項配息案，將於5月27日股東常會承認。
洋基工程5日股價下跌11.5元，成交量422張，收398元。
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