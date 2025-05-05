快訊

獨／藍版因應關稅特別條例出爐 普發現金1萬元入法

搖更大！東部海域18:53規模5.9地震 3縣市國家級警報

搖不停！18:53再發生有感地震 台鐵崇德=鳳林慢速行駛

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩看電源供應器首選台達電 評等「優於大盤」

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台達電。聯合報系資料庫
台達電。聯合報系資料庫

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，台達電（2308）、光寶科（2301）由於AI伺服器電源持續出貨，以及因90天關稅暫緩所帶來的拉貨效應，展望2025年第2季的營收將較首季成長。整體2025年展望大致不變，但關稅影響可能成為下半年動能的關鍵變數。因此維持台達電「優於大盤」的評等，目標價440元，而光寶科技則是維持「中立」的評等，目標價96.5元。

大摩預估，台達電在2025年的營收將年增18.2%，高於公司所釋出的穩健成長說法，主要因為AI資料中心的散熱需求將額外貢獻約5-6%的營收，加上AI伺服器電源解決方案持續出貨帶來動能。

光寶科部分，大摩預期，光寶科2025年獲利將年增15%，主因包括BBU（備援電池單元）出貨成長，以及產品組合優化，目前正在進行中的庫藏股計畫（至6月9日）預料將在短期內支撐股價表現，但其約40%營收來自IT相關業務，可能較易受到總體經濟波動的影響。

光寶科 台達電 營收

延伸閱讀

台股慘綠 大摩點名這3檔股票：需要新的催化劑

大摩示警「三大因素」釀PC半導體景氣再惡化 大降三台廠目標價

美國關稅風暴 大摩：硬體廠以蘋果鏈最脆弱、OEM廠直接衝擊最大

大摩：台積電三大不確定將在兩個月內消除 有利股價急彈

相關新聞

大摩看電源供應器首選台達電 評等「優於大盤」

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，台達電（2308）、光寶科（2301）由於AI伺服器電源持續出貨，以及因90天關稅暫...

鴻海營收／4月6414億元 前四月營收2.28兆元創同期新高

鴻海（2317）5日公布4月營收為6,414億元，月增 16.16%，年增 25.54%，為歷年同期最高。2025年累計...

合庫躍友達第四大股東 業界：逢低進場撿便宜

合作金庫商業銀行躍居友達（2409）第四大股東，並成為友達公司派相關勢力之外最大股東，引發關注，業界分析，應是公股行庫看...

晶技拓展車用 報捷

石英元件大廠晶技（3042）拓展車用市場報捷，入列博世（Bosch）與馬牌（Continental）等一階汽車零件商合格...

傳奇Q1每股賺0.82元

遊戲研發商傳奇（4994）首季財報出爐，單季稅後純益5,500萬元，季減23.6%，年減59.8%，每股純益0.82元。

研華搶半導體、醫療商機

工業電腦龍頭研華（2395）受惠半導體、醫療與自動化機器人等業務動能仍強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。