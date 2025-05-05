大摩看電源供應器首選台達電 評等「優於大盤」

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，台達電（2308）、光寶科（2301）由於AI伺服器電源持續出貨，以及因90天關稅暫緩所帶來的拉貨效應，展望2025年第2季的營收將較首季成長。整體2025年展望大致不變，但關稅影響可能成為下半年動能的關鍵變數。因此維持台達電「優於大盤」的評等，目標價440元，而光寶科技則是維持「中立」的評等，目標價96.5元。

大摩預估，台達電在2025年的營收將年增18.2%，高於公司所釋出的穩健成長說法，主要因為AI資料中心的散熱需求將額外貢獻約5-6%的營收，加上AI伺服器電源解決方案持續出貨帶來動能。

光寶科部分，大摩預期，光寶科2025年獲利將年增15%，主因包括BBU（備援電池單元）出貨成長，以及產品組合優化，目前正在進行中的庫藏股計畫（至6月9日）預料將在短期內支撐股價表現，但其約40%營收來自IT相關業務，可能較易受到總體經濟波動的影響。