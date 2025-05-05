華榮財報／第1季稅後純益1.56億元、年減46％ EPS 0.37元

華榮（1608）5日發布財報，第1季稅後純益1.56億元，年減46％，每股稅後純益0.37元。

華榮先前指出，目前在手訂單充足，截至去年前三季，在手訂單達116.26億元，其中已交貨31.99億元，製造中5.17億元，未下單79.1億元，生產計劃排程，至今年第1季已明確。

華榮指出，在國內強韌電網計畫下，2023年~2033年，為期10年，將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定，而公司345kV、161kV超高壓電纜都超前計畫生產，藉此提高獲利。

另外，低壓電力電纜上，華榮表示，製造設備陸續電控更新，以擴大產能，提高生產效益及競爭力，目前是獲利最穩定的商品，已接單約7.89億元。