快訊

新台幣狂升！賴總統說話了 提出五點說明、全文曝光

仁德交流道前傳槍響！警為逮車手「遭撞飛」 開5槍制止逮1車4人

影／獲3聖筊...白沙屯媽200年來首進南投？最可能3路線曝光

華榮財報／第1季稅後純益1.56億元、年減46％ EPS 0.37元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華榮（1608）5日發布財報，第1季稅後純益1.56億元，年減46％，每股稅後純益0.37元。

華榮先前指出，目前在手訂單充足，截至去年前三季，在手訂單達116.26億元，其中已交貨31.99億元，製造中5.17億元，未下單79.1億元，生產計劃排程，至今年第1季已明確。

華榮指出，在國內強韌電網計畫下，2023年~2033年，為期10年，將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定，而公司345kV、161kV超高壓電纜都超前計畫生產，藉此提高獲利。

另外，低壓電力電纜上，華榮表示，製造設備陸續電控更新，以擴大產能，提高生產效益及競爭力，目前是獲利最穩定的商品，已接單約7.89億元。

電纜

延伸閱讀

五福財報／首季獲利年增近四成 EPS 4.29元創歷史新高

信立自結3月獲利12.38億元 EPS 15.7元

金融市場波動影響收益 四產險純益滑落逾三成

日月光最旺Q1 EPS 1.75元

相關新聞

鴻海營收／4月6414億元 前四月營收2.28兆元創同期新高

鴻海（2317）5日公布4月營收為6,414億元，月增 16.16%，年增 25.54%，為歷年同期最高。2025年累計...

合庫躍友達第四大股東 業界：逢低進場撿便宜

合作金庫商業銀行躍居友達（2409）第四大股東，並成為友達公司派相關勢力之外最大股東，引發關注，業界分析，應是公股行庫看...

晶技拓展車用 報捷

石英元件大廠晶技（3042）拓展車用市場報捷，入列博世（Bosch）與馬牌（Continental）等一階汽車零件商合格...

傳奇Q1每股賺0.82元

遊戲研發商傳奇（4994）首季財報出爐，單季稅後純益5,500萬元，季減23.6%，年減59.8%，每股純益0.82元。

研華搶半導體、醫療商機

工業電腦龍頭研華（2395）受惠半導體、醫療與自動化機器人等業務動能仍強。

聯電雖面臨川普關稅威脅 法人估今年EPS 3.8元目標不變

聯電（2303）營運報告書指出與英特爾合作開發的N12 FinFET製程技術平台進展順利，預計2026年完成製程開發並通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。