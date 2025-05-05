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聯茂4月營收創39個月新高 台光電月減6%歷年同期高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
聯茂執行長蔡馨暳受訪提到，公司深耕AI材料並積極開拓高階應用，看好聯茂營運可望自谷底回升。記者尹慧中攝影
聯茂執行長蔡馨暳受訪提到，公司深耕AI材料並積極開拓高階應用，看好聯茂營運可望自谷底回升。記者尹慧中攝影

銅箔基板廠商4月營收陸續公布，聯茂（6213）今日公告4月營收30.88億元，月增4.3%，年增34.7%，創39個月新高，台光電（2383）則為71.91億元，雖月減6%，但年增42.1%，仍創歷年同期高。

台光電指出，4月營收年成長主要受惠AI伺服器成長力道。

聯茂先前已提及，AI伺服器規格提升，不僅Nvidia Blackwell系列GPU持續帶動高階電子材料升級加速，多家雲端服務供應商（CSP）AI ASIC加速卡設計升規也擴大市場對高階銅箔基板（CCL）之需求，聯茂M6、M7、M8等級之高速材料持續放量於多家AI GPU/ASIC加速卡終端客戶。

除此外，隨著DeepSeek問世後加速AI推理與邊緣AI發展，目前已見到AI PC等材料升級與板層數增加的趨勢；聯茂對應PCIe Gen 6伺服器平台之M7無鹵高速材料也已通過各大ODM終端和PCB板廠認證，未來無論高速電子材料需求來自於AI或高階non-AI伺服器，以及其衍生出的Edge-AI相關應用，聯茂皆可全方位受惠於AI所帶來的廣大雲端資料中心和邊緣運算應用長期升級和需求的成長趨勢，公司預期2025年營運表現將陸續轉強。

AI 聯茂

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