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矽格首季每股純益1.57元 擴大資本支出至35億元、大增75%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格董事長黃興陽。圖／聯合報系資料照片
矽格董事長黃興陽。圖／聯合報系資料照片

IC封測廠矽格公司（6257）今日舉行開董事會通過2025年第1季財務報告，第1季合併營收達新台幣46.85億，較上季減少近5%，比較去年同期增加近13% ; 本期淨利8.68億，較上季減少近0.5%，比較去年同期增加近0.4%；歸屬母公司業主純益為7.57億，季減近4%，但去年同期增加近2%。換算每股純益1.57元。

矽格進一步表示，美國新關稅政策已造成各國國內市場新局面，特定客戶加大產品訂貨。公司配合營運需求，擬提高2025年度資本支出，由近20億元提高至35億元，增加測試設備採購。

矽格今日也同步公布4月合併營收為15.6億元，月減近2%，但較去年同期增加逾4%；累計前四月合併營收逾62.5億元，較去年同期增加逾10%。

矽格表示，4月營收雖因清明假期及工作天數減少而有所影響，但多條產品線客戶晶片仍穩定供量，營收仍較去年同期成長。手機晶片、網通晶片、AI晶片及高速運算晶片(HPC)仍維持一定動能。

矽格指出，美國關稅政策可能造成國際貿易市場變化，但也創造各國國內市場新局面。公司對半導體後市仍保持審慎樂觀。

營收 矽格

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