達方財報／首季稅後淨利0.59億元 每股純益0.21元

達方（8163）5日召開董事會，會中通過2025年第1季財務報表。第1季合併營收達新台幣54.8億元，較去年同期增加7.3%，當季毛利率則持續提升至17.8%。歸屬母公司稅後淨利0.59億元，每股純益0.21元。

達方表示，儘管第1季處於產業傳統淡季，智能與綠能兩大事業群仍各自繳出年成長5%至10%的營收成績，顯示市場對AI PC新趨勢的普及、背光鍵盤滲透率提升及高附加價值E-Bike產品有持續的需求。近期美國宣布加徵對等關稅，為市場增添不確定性，但公司智能事業如鍵盤與元件等產品主要供應ODM客戶，目前直接衝擊有限，但將密切關注後續影響並彈性應對。綠能事業則以歐亞市場為主，受關稅波動影響相對有限。

展望未來，隨著AI應用擴展與企業數位轉型加速，NB/PC市場有望逐步回溫，帶動公司高毛利發光鍵盤及其他高附加價值產品穩健成長。歐美市場電動自行車發展亦為長期永續趨勢，預期將為產業發展帶來持續新成長商機。公司將持續以「智能」與「綠能」為雙軸動能，透過有機成長與策略併購，加速全球布局，實現價值轉型與永續經營。