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鴻海營收／4月6414億元 前四月營收2.28兆元創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。圖／聯合報系資料照
鴻海。圖／聯合報系資料照

鴻海（2317）5日公布4月營收為6,414億元，月增 16.16%，年增 25.54%，為歷年同期最高。2025年累計前 4月營收為 2.28 兆元，年增 24.58%，為歷年同期最高。

展望第二季，鴻海表示，雲端網路產品將保持成長趨勢，唯仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第二季營運展望將呈現季增、年增的表現，但仍需持續關注全球政經局勢變化之影響。

鴻海表示，2025年4月營收為6,414 億元，月增16.16%。其中，「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」以及「元件及其他產品類別」與上月相比強勁成長，「電腦終端產品類別」則約略持平。

鴻海2025年4月營收，年增 25.54%。 其中，「雲端網路產品類別」 、 「元件及其他產品類別」以及「電腦終端產品類別」與去年同期相比強勁成長，「消費智能產品類別」則約略持平。

鴻海2025年前4月累計營收為2.28兆元，年增 24.58%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」以及「電腦終端產品類別」與去年同期相比強勁成長，「消費智能產品類別」則表現持平。

營收 鴻海

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