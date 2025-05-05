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信邦營收／4月25.74億元、月減4.72% 受美國客戶觀望影響

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）5日公布自結4月合併營收為25.74億元，較3月27.02億元減少4.72%，比去年同期28.21億元減少8.73%；累計前4月合併營收為107.96億元，較去年同期減少0.42%，。

信邦指出，4月合併營收較3月減少，係因出口美國客戶需支付高額關稅的影響，有庫存的情形下，先觀望暫緩出貨，造成綠能及工業產業分別較3月減少22.27%及8.66%；醫療及汽車產業因客戶將3月之出貨遞延至4月，其銷售分別較3月成長5.66%及18.24%；通訊及電子周邊產業則受關稅暫緩，客戶端加緊出貨的需求，其銷售較3月成長3.93%。

累計前4月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長1.16%、汽車產業成長0.49%、綠能產業減少27.00%、工業應用產業成長5.87%、通訊及電子周邊產業成長38.83%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收75.45%；連接器及零組件銷售占24.55%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收30.47%；綠能產業占23.67%；通訊及電子周邊產業占23.18%；汽車產業占14.29%；醫療及健康照護產業占8.39%。

營收 綠能

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