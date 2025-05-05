AES營收／4月月增9.01% 為31個月來新高

電池模組族群今年4月營收陸續出爐，電池模組股王AES-KY（6781）及順達（3211）分別月增9.01%、7.36%，AES單月更創下31個月新高，顯示營運持續復甦，其中，資料中心電池備援電力模組（BBU）業務為今年主要增長動能。

AES 5日公布今年4月營收為13.06億元，月增9.01%、年增75.24%，為31個月新高；累計AEY今年前四個月營收達47.45億元、年增55.43%。

AES持續看旺BBU業務。AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升。

宋福祥表示，在動力電池產品方面，目前以高功率的輕量型電動載具鋰電池模組的設計、生產和銷售為主，輕量型電動載具市占穩定成長中，隨著環保意識增加，輕量型電動載具市場可望持續成長。

至於順達方面，今年4月營收8.94億元，月增7.36%、但年減24.46%；累計順達今年前四個月營收達32.57億元、年減29.35%。

展望後市，順達總經理張崇興先前指出，IT產品業務因市場激烈競爭，預期今年營收會下滑，但資料中心電池備援電力模組事業持續增長，將帶動今年非IT業績比重提升到三至四成，激勵毛利率、淨利率上揚。