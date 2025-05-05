快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

AES營收／4月月增9.01% 為31個月來新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組族群今年4月營收陸續出爐，電池模組股王AES-KY（6781）及順達（3211）分別月增9.01%、7.36%，AES單月更創下31個月新高，顯示營運持續復甦，其中，資料中心電池備援電力模組（BBU）業務為今年主要增長動能。

AES 5日公布今年4月營收為13.06億元，月增9.01%、年增75.24%，為31個月新高；累計AEY今年前四個月營收達47.45億元、年增55.43%。

AES持續看旺BBU業務。AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升。

宋福祥表示，在動力電池產品方面，目前以高功率的輕量型電動載具鋰電池模組的設計、生產和銷售為主，輕量型電動載具市占穩定成長中，隨著環保意識增加，輕量型電動載具市場可望持續成長。

至於順達方面，今年4月營收8.94億元，月增7.36%、但年減24.46%；累計順達今年前四個月營收達32.57億元、年減29.35%。

展望後市，順達總經理張崇興先前指出，IT產品業務因市場激烈競爭，預期今年營收會下滑，但資料中心電池備援電力模組事業持續增長，將帶動今年非IT業績比重提升到三至四成，激勵毛利率、淨利率上揚。

營收 電池模組

延伸閱讀

GB300可能沿用前代架構 台廠「幾家歡樂幾家愁」

保險小百科／電動車附加險 給足完整保障

昶瑞攻無人機 下旬上櫃

AES營業報告書出爐 看好今年BBU業務持續增長

相關新聞

鴻海營收／4月6414億元 前四月營收2.28兆元創同期新高

鴻海（2317）5日公布4月營收為6,414億元，月增 16.16%，年增 25.54%，為歷年同期最高。2025年累計...

合庫躍友達第四大股東 業界：逢低進場撿便宜

合作金庫商業銀行躍居友達（2409）第四大股東，並成為友達公司派相關勢力之外最大股東，引發關注，業界分析，應是公股行庫看...

晶技拓展車用 報捷

石英元件大廠晶技（3042）拓展車用市場報捷，入列博世（Bosch）與馬牌（Continental）等一階汽車零件商合格...

傳奇Q1每股賺0.82元

遊戲研發商傳奇（4994）首季財報出爐，單季稅後純益5,500萬元，季減23.6%，年減59.8%，每股純益0.82元。

研華搶半導體、醫療商機

工業電腦龍頭研華（2395）受惠半導體、醫療與自動化機器人等業務動能仍強。

聯電雖面臨川普關稅威脅 法人估今年EPS 3.8元目標不變

聯電（2303）營運報告書指出與英特爾合作開發的N12 FinFET製程技術平台進展順利，預計2026年完成製程開發並通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。