研華搶半導體、醫療商機

工業電腦龍頭研華（2395）受惠半導體、醫療與自動化機器人等業務動能仍強。

法人預估，研華本季營收可望季增1%，並且較去年同期成長20%，毛利率則可望維持與首季的40％的相當水準。

展望後市，法人估，研華2025年營收可望年增18％，毛利率受分擔關稅影響，預估為40.2%，稅後純益超過108億元，年增兩成，每股純益有望逾12元。研華一向不評論法人預估數字。

針對關稅影響方面，目前研華產品銷往美國市場大約93%是台灣製造、6%來自大陸，其餘1%為歐洲。

目前輸美產品當中的四成交易條件是工廠交貨、工廠以外所有費用包含關稅都由客戶負擔。

其餘六成各種交易條件可能會出現關稅先由研華代墊，再轉嫁客戶，此部分會再與主要大客戶協商。