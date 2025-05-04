合庫躍友達第四大股東 業界：逢低進場撿便宜

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

合作金庫商業銀行躍居友達（2409）第四大股東，並成為友達公司派相關勢力之外最大股東，引發關注，業界分析，應是公股行庫看好友達轉型效益，且現階段股價淨值比仍遠低於1，逢低進場撿便宜。

法人分析，友達上季本業轉盈，每股純益0.43元，截至3月底每股淨值提升至20.42元，以上周五（2日）收盤價13.15元計算，股價仍遠低於淨值，股價淨值比僅約0.64，且現階段存貨天數為48天，淨負債比降至34.5%，都處於健康區間。

友達本業擺脫虧損，與轉型效益逐步浮現有直接關係，友達強調，持續推動轉型與產品組合改善，聚焦智慧移動（Mobility Solution） 及垂直場域應用（Vertical Solution）兩大支柱的成長，改善顯示科技（Display ）事業的產品組合，追求長期獲利的穩定與持續改善，讓公司的體質能更強健、更有能力因應外部的衝擊。

面對川普政府發動關稅戰帶來的潛在變數，友達強調，集團在全球各地均有生產基地布局，將會更緊密與供應鏈夥伴合作，並與客戶保持密切的溝通，彈性應變及配合客戶的需求，以降低衝擊。

友達2024年完成併購德國汽車零件及相關服務供應商BHTC後，全球布局增加墨西哥等國據點，雖然將後段製程赴美納入考量，但最終仍會以關稅優惠或最佳地點生產；除美國市場之外，也會擴大東南亞、歐洲市場布局。

友達總經理柯富仁指出，友達以車用顯示技術能力並結合旗下BHTC，已成功聯手取得國際品牌車廠大客戶的全新Display HMI訂單。這是過去友達和BHTC各自均想爭取的客戶，終於在整合後合力打入其供應鏈，Mobility Solution將朝向雙位數的年成長率目標邁進。

友達 淨值比

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