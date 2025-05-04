晶技拓展車用 報捷

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
圖／經濟日報提供
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石英元件大廠晶技（3042）拓展車用市場報捷，入列博世（Bosch）與馬牌（Continental）等一階汽車零件商合格供應商名單，藉此切入歐、美、日等地車廠供應鏈，預估本季起營運有望回升。

國內法人出具最新報告指出，晶技車用客戶展望佳，需求正逐漸攀升，且持續分食競爭對手市占率，加上AI相關基礎建設需求良好，二大助力將成為晶技本季成長關鍵動能。

晶技為全球石英元件巨擘，石英晶體與石英震盪器分別占整體營收78%、19%，應用比重以智慧手機為最大宗，約達37%，AI與車用則各占8%、22%。

晶技在行動通訊產品應用站穩一席之地後，公司積極擴張車用業務。法人指出，晶技陸系車用客戶展望良好、需求順暢，有望持續搶攻對手市占，預期今年車用業務營收將年增二成以上，占比提升至25%，目前旗下大陸寧波車用新廠正在擴產中，藉此滿足客戶需求。

AI與智慧手機方面，法人認為，AI手機趨勢正推升智慧手機市場採用更高頻的小型化產品，並應用在高階系統單晶片（SoC）晶片、5G晶片以及WiFi 7晶片，晶技不僅具備技術，產能也較對手更具優勢，受惠大。

至於川普政府發動關稅戰，由於晶技產品直接進入美洲比率較低，直接受關稅的影響也較小。此外，晶技位於印尼泗水的新廠已在去年第4季進入量產準備，今年起有望開始顯著貢獻業績。

晶技董事長林萬興曾於法說會指出，旗下頻率元件產品聚焦在車用、通訊以及AI三大領域，後市樂觀。

AI 晶技 智慧手機

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