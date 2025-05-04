牧德4月業績創高 南電精測成長

AOI大廠牧德（3563）、測試介面廠精測（6510）、PCB載板廠南電（8046）昨（3）日公布4月業績，其中牧德創單月新高，精測與南電也呈月增局面。

牧德4月合併營收3.3億元，月增8.5%、年增2.19倍，創單月業績高峰。該公司累計前四月合併營收11.22億元，年增2.04倍。

牧德表示，多年來布局雙軌四線策略，今年算是開始收成元年，相關營收貢獻預計在未來五年逐步發酵。前述雙軌指的是PCB與半導體封裝兩大市場，四線是指PCB AOI系列設備、PCB四線電測系列設備（ATE）、半導體晶圓AOI系列設備，以及半導體封裝檢測相關設備。

牧德指出，該公司過去專攻PCB AOI系列設備，成為PCB AOI龍頭設備開發 廠，如今增加PCB四線電測系列及半導體兩種系列設備，待這三線設備陸續推入市場，營收及獲利成長可期。

牧德強調，公司對產品要求必須要有別人做不到的功能，且所有開發新產品政策，也要求毛利不低於60%，希望開發高性價比設備。

精測4月合併營收4.02億元，月增3.5%，年增81.5%，為近四個月高點，累計今年前四月合併營收15.54億元，年增73.3%。

精測受惠高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單動能持續，並隨車載相關晶片及智慧手機次世代晶片測試訂單進入工程階段，第2季業績可望持續成長。在車用半導體方面，精測車用IC先進封裝測試介面預計本季度逐步貢獻業績，其中IC測試載板類產品可望率先挹注，全自製探針卡的關鍵探針正進入驗證階段，後續也有機會對車用相關營運表現添柴火。