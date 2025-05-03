AOI 大廠牧德 4月業績創新高

AOI大廠牧德（3563）於3日公布4月業績，創單月新高。

牧德4月合併營收為3.3億元，月增8.5％、年增2.19倍，超越原先2018年8月的歷史紀錄，再創單月業績高峰。

牧德表示，該公司多年來布局雙軌四線策略，今年算是才要開始收成的元年，相關營收貢獻預計會在未來五年裡逐步發酵。前述雙軌指的是PCB與半導體封裝兩大市場，四線則是指 PCB AOI系列設備、PCB四線電測系列設備（ATE）、半導體晶圓 AOI系列設備，以及半導體封裝檢測相關設備。

牧德進一步指出，該公司過去只專攻PCB AOI系列設備，成為PCB AOI龍頭設備開發廠，如今增加PCB四線電測系列及半導體的兩種系列設備，待這三線設備陸續推入市場，帶動營收及獲利成長可期。