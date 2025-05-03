快訊

張麗善彰化伸港福安宮跪迎白沙屯媽 粉紅超跑火速離去…網路熱議

美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

志強、來億 選逾三個月

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國關稅衝擊投資信心，但製鞋業的志強-KY（6768）、來億-KY（6890）受到影響較小，股價回穩後的反彈也相對亮眼，近期股價波動，投資人可伺機透過權證短線操作。

志強-KY今年第1季營收60.1億元，年增49.8%，創歷史同期新高；自結每股純益（EPS）2.71元，季增16.4%，年增59.6%。第2季進入旺季，法人預估營收可望再季增。今年成品鞋總出貨量將提升至4,200萬至4,400萬雙，年增21.5~27.2%。客戶A推出F50系列20周年梅西限量款足球鞋及延伸鞋款熱賣中，為今年出貨量提升成長動能之一，預估今年足球鞋出貨量年增10%。

志強是FOB報價，關稅屬於成本加乘的一部分，理論上由品牌客戶吸收。過往運費、各國關稅、增值稅都是品牌端需支付成本，一直都是由客戶自行吸收，因此，今年增加的對等關稅也會由客戶支付，下半年主要客戶應不會向志強要求共同承擔額外關稅成本。

來億-KY整體銷美比重約30%，歐系客戶比重低於20%，美系客戶比重較高，美系客戶對前景展望不一，新興的品牌近期推出升級版鞋款，性能與價格皆提升，消費者反應仍是正向，希望銷美優先於其他地方出貨。在歐系客戶方面，該品牌銷美比重相對較低，有機會在貿易戰的過程中取得更多消費者認同。

來億-KY第1季營收96.83億元，年增24.6%，第2季為傳統旺季，預計季增雙位數，目前客戶並未有急單狀況，因此第2季營收按規畫進行，第3季營收預計在第1季與第2季之間，第4季來到全年最高。

看好製鞋業後市股價表現，可挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證介入。

延伸閱讀

立場軟化？大陸悄悄豁免約4分之1美國商品關稅 真正目的曝光

影／憂美關稅壓境台仍內耗！侯喊話「別選舉思維治國」 賴：哪時不艱難？

台幣早盤狂升！ICT零組件、工具廠叫苦連天：「關稅、匯率夾擊」

小額包裹今起收關稅 有商家難找美廠商替代、有人將受益

相關新聞

聯發科、世芯 四檔聚光

台股雖受川普關稅等政策影響，市場追價力道不足，但Meta、微軟等科技股財報亮麗，資金湧入AI股，法人評等買進的聯發科（2...

志強、來億 選逾三個月

美國關稅衝擊投資信心，但製鞋業的志強-KY（6768）、來億-KY（6890）受到影響較小，股價回穩後的反彈也相對亮眼，...

創意 押價內外10%

創意（3443）第1季營收70.2億元，季增16.6％、年增23.4％。其中，3奈米以下的營收貢獻從2024年第4季的7...

台光電 二檔吸睛

台光電（2383）第1季營收216.8億元，季增16.8%、年增68%，毛利率季增至30.4%，優於市場預期，稅後純益3...

迅得 瞄準逾150天

迅得（6438）3月營收5.77億元，創單月新高，月增23.02%，年增21.61%；首季營收15.55億元，季增21....

凡甲第1季 EPS 4.1元 2025年全年業績看升

連接器廠凡甲（3526）昨（2）日公告今年首季財報，稅後純益2.65億元，季減16.4%、年增46.4%，為同期新高紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。