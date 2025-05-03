志強、來億 選逾三個月

美國關稅衝擊投資信心，但製鞋業的志強-KY（6768）、來億-KY（6890）受到影響較小，股價回穩後的反彈也相對亮眼，近期股價波動，投資人可伺機透過權證短線操作。

志強-KY今年第1季營收60.1億元，年增49.8%，創歷史同期新高；自結每股純益（EPS）2.71元，季增16.4%，年增59.6%。第2季進入旺季，法人預估營收可望再季增。今年成品鞋總出貨量將提升至4,200萬至4,400萬雙，年增21.5~27.2%。客戶A推出F50系列20周年梅西限量款足球鞋及延伸鞋款熱賣中，為今年出貨量提升成長動能之一，預估今年足球鞋出貨量年增10%。

志強是FOB報價，關稅屬於成本加乘的一部分，理論上由品牌客戶吸收。過往運費、各國關稅、增值稅都是品牌端需支付成本，一直都是由客戶自行吸收，因此，今年增加的對等關稅也會由客戶支付，下半年主要客戶應不會向志強要求共同承擔額外關稅成本。

來億-KY整體銷美比重約30%，歐系客戶比重低於20%，美系客戶比重較高，美系客戶對前景展望不一，新興的品牌近期推出升級版鞋款，性能與價格皆提升，消費者反應仍是正向，希望銷美優先於其他地方出貨。在歐系客戶方面，該品牌銷美比重相對較低，有機會在貿易戰的過程中取得更多消費者認同。

來億-KY第1季營收96.83億元，年增24.6%，第2季為傳統旺季，預計季增雙位數，目前客戶並未有急單狀況，因此第2季營收按規畫進行，第3季營收預計在第1季與第2季之間，第4季來到全年最高。

看好製鞋業後市股價表現，可挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證介入。