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美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

聯發科、世芯 四檔聚光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
聯發科。 聯合報系資料照
聯發科。 聯合報系資料照

台股雖受川普關稅等政策影響，市場追價力道不足，但Meta、微軟等科技股財報亮麗，資金湧入AI股，法人評等買進的聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等個股，成為聚焦點，權證券商建議，可用資金門檻低的認購權證參與行情。

法人指出，聯發科的ODM、OEM客戶主要生產地點在台灣、中國大陸、印度、東南亞甚至墨西哥，因此，美國對等關稅對聯發科不會有直接影響，反而是中美關稅戰下的潛在受益者。

市場預期聯發科ASIC業務2026年開始貢獻營收，初期營收規模超過10億美元，約占整體營收5%。

聯發科ASIC業務發展雖然晚於美系同業，然其在代工、人力成本上具競爭優勢，有利於取得相關訂單。雖然相關產品出口至美國CSP業者，可能會受到後續晶片個別關稅影響，然而；AI產品為高階產品價格敏感度相對低，且ASIC開案所需時長約一年，預期出貨受影響程度較低，預估今年每股純益（EPS）為73元，明年成長至84元。

世芯-KY方面，雖第1季營運因為NRE收入進入淡季，7奈米AI 加速器接近生命周期尾聲，出貨持續減少，5奈米AI加速器受客戶特殊情況而啟動緩慢，但毛利率預計將有改善，主因為更高利潤產品和NRE收入比重的提升，淨利預計將持平或小幅下降。

此外，Trainium 3量產預計於今年底或明年初啟動，初期營收貢獻有限，目前設計進度正常，預計生命周期約二年，規模與前代趨勢相似，具體取決於市場表現。Trainium 4仍在與客戶合作探索架構，並計畫與代工廠合作推出試驗晶片，會採用2奈米或3奈米製程。法人預估世芯今年EPS為77.2元，明年大幅成長至138.8元。

看好聯發科、世芯-KY的投資機會，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的權證入手。

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