台積電重返大摩首選寶座！「解咒三部曲」破關即飆

台積電（2330）2日股價狂飆至950元作收，摩根士丹利（大摩）最新報告指出，將首選（Top Pick）寶座從聯發科（2454）重新調整為台積電，主因AI需求維持強勁，以及與Intel合資的不確定性已排除，且現階段股價具吸引力。因此仍維持「優於大盤」評級、目標價1,288元。

在三大風險淡化下，目前台積電估值具吸引力。大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，三大風險包括：AI需求可持續性、Intel合資可能性、以及美國半導體關稅等列為觀察重點。

隨著前兩項疑慮消除，以及關稅政策可能於5月7日前明朗化，因此台積電目前本益比僅15.5倍（2025預估）、12.4倍（2026預估），明顯低於過去平均本益比16.5倍，股價已具備回升空間。

相較之下，聯發科近期財報表現符合市場預期，但受限於Google TPU v7e及WoA晶片出貨時程的不確定性，大摩小幅下修其2026年每股稅後盈餘（EPS）預測。

因此，考量台積電潛在上行空間，維持「優於大盤」評等、目標價1,288元，並取代聯發科重返大摩「首選」名單。

值得注意的是，與Intel成立合資公司的議題上，詹家鴻指出，根據最新調查該可能性已大幅降低。首先，Intel預計未來Panther Lake將有高達70%的生產比重回歸自家18A製程。

另外，在下一世代NovaLake處理器方面，雖預計仍將使用台積電N2製程生產部分CPU與GPU，但由於Intel持續加強內製能力，2026年台積電自Intel取得的營收貢獻預期將持平甚至略降，顯示雙方合資需求大幅減弱。

趨勢上，AI需求持續。儘管市場近期擔憂AI熱潮可能降溫，甚至傳出輝達（NVIDIA）有意調整訂單，但根據大摩最新供應鏈調查顯示，台積電先進封裝技術CoWoS-L的需求仍未見下滑，反映Meta與Microsoft等北美雲端服務業者（CSP）資本支出依舊堅挺。

此外，Meta日前大幅上修2025年全年資本支出達640億至720億美元區間，調升約70億美元。大摩分析師Brian Nowak指出，Meta仍積極確保AI投資帶來回報。

另方面，Microsoft亦強調AI需求強勁，並調整資本支出策略，轉向短周期伺服器設備，以快速擴充雲端基礎設施，強化對供應鏈的支撐，整體後市可期。