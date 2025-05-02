緯創伺服器出貨看增
緯創（3231）受惠美系客戶AI伺服器需求持續加溫，第1季伺服器營收已年增超過一倍，隨著產品組合改善，毛利率可望優於去年第4季，第2季伴隨輝達GB200 AI伺服器放量，運算板需求升溫，伺服器動能將持續看增。
緯創第1季伺服器出貨動能優於預期，旗下伺服器代工大廠緯穎通用型與AI伺服器出貨同步強勁，伺服器單季營收年增逾一倍，占比擴大至超過六成水準。緯創表示，AI伺服器出貨維持逐月逐季成長預期，第2季出貨量會優於首季。
展望本季，法人看好，緯創輝達GB200運算板貢獻將明顯加溫，加上伺服器品牌客戶戴爾喜迎AI新創公司xAI與AI雲端運算供應商Coreweave的AI伺服器訂單，緯創除為戴爾AI伺服器主機板（L6）主要供應商，也協助戴爾進行系統組裝（L10），在戴爾AI伺服器中占比最大，營運受惠大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言