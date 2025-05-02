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緯創伺服器出貨看增

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）受惠美系客戶AI伺服器需求持續加溫，第1季伺服器營收已年增超過一倍，隨著產品組合改善，毛利率可望優於去年第4季，第2季伴隨輝達GB200 AI伺服器放量，運算板需求升溫，伺服器動能將持續看增。

緯創第1季伺服器出貨動能優於預期，旗下伺服器代工大廠緯穎通用型與AI伺服器出貨同步強勁，伺服器單季營收年增逾一倍，占比擴大至超過六成水準。緯創表示，AI伺服器出貨維持逐月逐季成長預期，第2季出貨量會優於首季。

展望本季，法人看好，緯創輝達GB200運算板貢獻將明顯加溫，加上伺服器品牌客戶戴爾喜迎AI新創公司xAI與AI雲端運算供應商Coreweave的AI伺服器訂單，緯創除為戴爾AI伺服器主機板（L6）主要供應商，也協助戴爾進行系統組裝（L10），在戴爾AI伺服器中占比最大，營運受惠大。

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