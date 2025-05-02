佳世達（2352）5月29日舉行股東會，董事長陳其宏在營業報告書指出，價值轉型已進入第二樂章，朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標邁進。展望2025年，經濟環境的不確定性因素雖未完全消除，但已逐漸恢復平穩，佳世達聚焦四大營運方向，旗下明基醫院也朝香港上市方向推進。

佳世達朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標邁進，2024年高毛利事業中的醫療事業營收突破263億元、年增約7%，占佳世達營收13%，智慧解決方案營收比重15%，網通事業營收比重則為11%。顯示器事業則積極深耕大尺寸及高階機種。

陳其宏表示，今年繼續聚焦優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發及布局網路通訊事業等四大營運方向，期盼更上層樓。在醫療事業上，旗下明基醫院持續以打造中國大陸最好的民營醫院為目標，今年推動香港上市計畫，透過多元籌資管道以支持醫院事業的快速增長。