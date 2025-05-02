新唐第1季 EPS 0.52元 終結連三虧

華邦轉投資微控制器（MCU）廠新唐（4919）昨（2）日公告財報，今年首季營業收入83.64億元，季增15%，與去年同期持平或略減1%。歸屬於母公司業主淨利約2.17億元，較前季虧轉盈，年減46.9%，每股純益（EPS）為0.52元，較去年第4季虧損轉盈，但仍低於去年同期的0.97元。

新唐預計5月6日召開法說會，新唐前一次法說會提到車用進展，旗下Motor driver IC導入日系客戶的5G基站應用，同時Motor driver IC導入美國客戶，應用於汽車加熱及通風座椅。同時也表示今年整體營運將比去年改善，估計下半年表現應會比上半年好一些，目前第1季表現已出現較上季改善的狀況，結束連三季虧損。

新唐先前已推出新唐版的 Arm Keil MDK 軟體開發工具，大幅提升開發者效率。