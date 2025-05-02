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興能高第1季 EPS -0.07元 本業黯淡

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

興能高（6558）昨（2）日公布第1季財報，本業虧損，導致稅後虧損658萬元，每股淨損0.07元，單季獲利由盈轉虧。展望後市，因新專案及新事業逐步展現效益，預期今年營運將優於去年。

興能高第1季單季營收2.69億元，季減6.27%、年增4.26%，毛利率18.55%，季減0.17個百分點、年增3.15個百分點，營業虧損1,547萬元，營益率為-5.76%。

近期市場資金重回電池模組族群，興能高股價在4月29日攻上漲停後，隔日修正，昨日股價重新攻上漲停板，終場收在55元、上漲5元。

展望後市，總經理謝祥豪先前指出，從消費性產品應用來看，商務及電競領域有新專案，醫療客戶也恢復拉貨動能，加上醫療領域有助聽器等新應用專案；整體來看，興能高對今年營運正面看待。

興能高近年投入電池管理系統（BMS）、儲能管理系統等領域。儲能管理系統將與第三方合作，預計在今年台北國際電腦展亮相新進展。

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