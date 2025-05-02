亞光第1季 EPS 0.79元 四引擎點火

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（2）日召開董事會，通過首季財報，首季稅後純益2.2億元，季減41%，年增98%，為四年同期最佳，每股純益（EPS）0.79元。亞光首季營收54.09億元，年增26%，季減14%。亞光昨天收平盤135元，外資連五賣。

亞光董事長賴以仁看好今年營運來自數位相機（DSC）、無人機／運動相機、手機稜鏡及瞄準器四大動能驅動，全年營收有望優於去年，產品朝高階化發展，毛利率有望不輸去年18.6%水準。

賴以仁表示，因為關稅議題變數，目前下半年仍不明確，到第2季訂單都沒問題，估計今年車載應用持平去年。亞光去年車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%，營收占比14%。

法人點名亞光為特斯拉供應鏈之一，同時車載擴及日本、歐洲等客戶，賴以仁表示，2026年車載鏡頭也逐步由800萬畫素朝1,200萬畫素升級。法人也關注亞光在機器人應用的擴展，賴以仁表示，目前客戶涵蓋歐美等市場，但都在試做階段，未正式量產。

美國川普政府擬鬆綁自駕車上路條件，特斯拉無人駕駛計程車計畫也有望啟動，車用鏡頭需求成長，外界預期，亞光同步受惠。

因應車載鏡頭客戶需求，亞光已規劃菲律賓二廠，預計2026下半年投產，除菲國廠區外，中國大陸長安廠也有車載產線，估計菲國廠區車載產能將占總體車載產能15%至20%。

數位相機市場需求回溫是推升亞光去年營運成長一大動能，賴以仁表示，去年數位相機出貨136萬台，年增58%，預估今年將達200萬台，至於另一項成長較大的是無人機/運動相機，估計可由20億元，成長至40億元，無人機營收占比從去年9%成長至15%~16%。

資本支出方面，賴以仁估計全年資本支出達20億元。