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股本雖膨脹 銳澤首季EPS仍1.96元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤總經理周谷樺。圖／聯合報系資料照片
銳澤總經理周谷樺。圖／聯合報系資料照片

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今（2）日公布2025年第1季財報，第1季合併營收5億元，年增近30%，改寫歷年同期新高記錄，受惠旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務需求持續成長，加上公司良好控制成本與費用，第1季稅後純益達6811萬元，年增7.9％，雖然股本膨脹，但第1季每股純益（EPS）仍達1.96元，和去年同期相比仍持穩。

銳澤表示，憑藉公司掌握氣體供應系統的關鍵技術、深厚的技術累積與高效的客戶服務能力，公司於高科技廠房氣體供應系統領域奠定良好競爭優勢，目前在手訂單量能維持高水準。因應未來案量與海外布局，銳澤持續積極擴大人力招募及訓練，短期影響毛利率表現，使第一季毛利率、營業利益率分別為22.21％、14.26％。

展望本季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤仍擴大旗下氣體二次配拆移機服務、以及氣體供應主系統與Turnkey統包接案，深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，積極關注客戶新廠擴建計畫並掌握業務商機，以增添氣體供應主系統與Turnkey統包接案，創造未來營運良好動能。

晶圓廠 毛利率 財報

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