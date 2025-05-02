廣明第1季 EPS 0.96元 強攻東南亞

廣達集團旗下廣明 （6188）擴大東南亞布局，昨（2）日宣布董事會決議通過設立馬來西亞子公司案，預計投資金額約新台幣5.08億元。廣明公布今年首季財報，毛利率、營益率季比、年比皆上揚，帶動稅後純益雙成長、季增37.43%，為五季新高，每股純益（EPS）達0.96元。

廣明預計投資馬來西亞設廠，主要是配合公司未來發展與業務需求。廣明因應地緣政治衝突，在川普第一屆美國總統任期期間，啟動一波東南亞擴產，將部分中國大陸產能轉移至泰國，目前廣明生產據點包含大陸、台灣及泰國等地。

廣明主要業務為存儲產品的代工，存儲產品中，包含SSD以及HD，其它包括外接型擴充槽及子公司達明機器人。

廣明公布今年首季財報，單季營收24.41億元，季增2.82%、年增11.26%，毛利率29.08%，季增0.09個百分點、年增3.33個百分點，營益率12.43%，季增2.02個百分點、年增4.35個百分點，稅後純益2.68億元、年增24.07%。

法人指出，歷年首季為廣明傳統淡季，今年首季營運表現「淡季不淡」，主要是因在川普政府關稅戰下，為了避免新增關稅，品牌商提前對廣明等零組件廠商提前拉貨，帶動今年首季營運雙成長。

展望後市，川普貿易戰仍為廣明今年營運主要風險之一。在重要子公司達明機器人方面，達明執行長陳尚昊先前指出，其實協作機器人整體產業目前狀況不太好，現階段科技業看來只有AI伺服器領域表現一枝獨秀，但不可能一直不好，對今年營運成長目標還是要高於協作機器人產業均值，至少逾二成的增長。