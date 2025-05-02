正隆進擊 擴增越南產線

正隆（1904）年報出爐，董事長鄭人銘在致股東報告書中表示，2025年受到川普上任的貿易政策衝擊，再加上傳統製造業受中國需求疲弱及成本壓力影響，復甦步調緩慢。在集團產銷據點中，看好越南市場前景可期，在越南的第三期生產線將啟動，期能提升市場占有率。

鄭人銘表示，2024年國內造紙產業面臨需求疲弱與去庫存的挑戰，不過上半年內需市場逐漸增溫，加上下半年傳統旺季帶動，整體市況有所回穩。他表示，包裝內需略有提升，但外銷表現仍未見顯著改善，整體用紙需求仍低於往年水準，顯示產業復甦進程不均，並對包裝供應鏈產生連鎖影響。

展望2025年，鄭人銘表示，全球經濟在地緣政治與政策調整中尋求平衡，需求復甦增速緩慢，但新興市場表現預期亮眼，各產業將可在新科技應用與供應鏈重組推動下持續修復。越南市場憑藉外資投資與產業鏈移轉成長迅速，而公司在越南的第三期生產線將啟動，期待能再提升市場占有率。