三商家購第1季 EPS 0.43元 拚展店

三商家購（2945）昨（2）日公布首季財報，首季營收為34.7億元，年增3.2%，稅後純益2,901.9萬元，約與去年持平，每股稅後純益為0.43元。

三商家購表示，旗下零售品牌「美廉社」積極推動加盟擴展策略，截至2024年底，加盟店占總門市數已達30%，為強化加盟誘因，公司業界首創「0元加盟」與「全分潤」制度，吸引創業加盟主。

在新業務方面，三商家購於2024年底正式啟動寵物品牌「寵物好事」的展店計畫，目前已有七家門市，並同步於美廉社通路導入寵物專屬貨架，擴大寵物零售布局，打造完整消費生態圈。

數位轉型部分，三商家購表示，美廉社自2024年第4季起全面導入電子價卡系統，預計於2025年7月前於全台門市安裝完成，預估每店每日可節省逾1小時人力工時，提升營運效率，同時預估電子價卡全年減少碳排量7,000 tCO2e。