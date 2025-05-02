劍麟第1季 EPS 1.84元 接單看旺

劍麟（2228）昨（2）日公布第1季合併營收12.82億元，年增3.79％，受惠旗下膝蓋式及側邊安全氣囊與氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品出貨表現持續穩健，帶動整體產能稼動率保持良好水準，第1季稅後純益1.46億元、年減44.66%，每股稅後純益（EPS）1.84元。

劍麟表示，去年同期因大陸子公司盈餘轉增資產生遞延所得稅迴轉利益1.27億元（約當EPS 1.67元），墊高基期，若排除此因素，劍麟2025年第1季EPS優於去年同期水準，且為過去四季最佳。

展望2025年第2季，劍麟將積極深化汽車事業主要客戶之間的業務合作關係，以及持續採取高值化車用安全件產品的開發設計，有助於堆疊穩健且良好的接單表現。