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中鋼、中龍4月出貨升溫

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）4月份出貨量出爐，該公司與子公司中龍單月合計達91.6萬公噸，較3月的85.2萬公噸，增加6.4萬公噸，增幅7.5%，將有助單月營運表現。

中鋼表示，分析該公司和中龍上個月出貨量變化，以公司個別來看，中鋼出貨69.5萬公噸，較目標69.7萬公噸，減少0.2萬公噸；中龍出貨22.1萬公噸，較目標20萬公噸，增加2.1萬公噸。

兩家公司合計出貨達91.6萬公噸，較目標89.7萬公噸，增加1.9萬公噸。若與3月的85.2萬公噸比較，增加6.4萬公噸。

而就內銷方面合計為53.9萬公噸，較目標量少1.3萬公噸，主要是下游客戶為因應美國關稅政策不斷改變，多採觀望態度，拉貨意願不高，用料僅按需求採購。但外銷方面因船次出貨順暢，單月出貨量合計37.7萬公噸，較目標量34.5萬公噸增加3.2萬公噸。

中鋼並指出，亞洲多個國家近期陸續對中國鋼材提出貿易救濟措施，然而中國4月粗鋼產量依舊呈現增長態勢，中國未來粗鋼產量是否能夠有效降減，將牽動亞洲各國鋼鐵市場的發展趨勢。

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