全國電財報／首季淨利年減4.02% EPS 1.1元
全國電（6281）公布第1季財務報告，呈現「季增年減」格局。單季營收為44.14億元，季增3.25%年，年減1.01%。營業毛利9.35億元，季減0.21%、年減2.18%。營業利益1.34億元，雖較去年同期減少7.02%，但相較前一季大幅增長83.56%。歸屬母公司稅後淨利為1.09億元，同樣呈現年減4.02%、季增60.29%的態勢。每股盈餘1.1元，較前一季顯著成長59.42%，但低於去年同期的1.14元，年減幅度為3.5%。面對市場挑戰，全國電表示將持續深耕經營。
展望今年，全國電預期台灣經濟環境仍將面臨美中貿易爭端、國際地緣政治風險以及電價調漲等多重挑戰。法人分析指出，該公司今年首季營運表現較去年同期降溫，可能反映出整體終端消費市場的動能依然保守。
儘管外部環境充滿變數，全國電強調將持續專注於優化實體門市的顧客體驗、加速拓展OMO（線上融合線下）全通路布局，並深化會員經營，力求在挑戰中穩健提升市場占有率與公司獲利能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言