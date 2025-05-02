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全國電財報／首季淨利年減4.02% EPS 1.1元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

全國電（6281）公布第1季財務報告，呈現「季增年減」格局。單季營收為44.14億元，季增3.25%年，年減1.01%。營業毛利9.35億元，季減0.21%、年減2.18%。營業利益1.34億元，雖較去年同期減少7.02%，但相較前一季大幅增長83.56%。歸屬母公司稅後淨利為1.09億元，同樣呈現年減4.02%、季增60.29%的態勢。每股盈餘1.1元，較前一季顯著成長59.42%，但低於去年同期的1.14元，年減幅度為3.5%。面對市場挑戰，全國電表示將持續深耕經營。

展望今年，全國電預期台灣經濟環境仍將面臨美中貿易爭端、國際地緣政治風險以及電價調漲等多重挑戰。法人分析指出，該公司今年首季營運表現較去年同期降溫，可能反映出整體終端消費市場的動能依然保守。

儘管外部環境充滿變數，全國電強調將持續專注於優化實體門市的顧客體驗、加速拓展OMO（線上融合線下）全通路布局，並深化會員經營，力求在挑戰中穩健提升市場占有率與公司獲利能力。

全國電 財報 電價

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