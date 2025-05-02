廣明發2元現金股利 母公司廣達1.65億元順利入袋

代工大廠廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）股利到帳！團隊近年全力衝刺機器人業務，並透過子公司達明（4585）積極搶占市場訂單，成功在去年打進輝達（NVIDIA）供應鏈，一舉獲得龐大訂單，因此帶動整體走勢持續向上成長。廣明於4月30日發放股利，每股配發2元。母公司廣達作為大股東，共計持有82,882張，持股比例為29.78%，預計可領到逾1.65億元（共計165,764,000元）。

據公開資料顯示，廣明公司內部持有最大股權占比的股東，為母集團廣達，持有比例約為29.78%；第二大股東則是廣明現任董事長何世池，持有1,143,097股（約合1,143張），持有比例為0.41%，共計將可領到約2.28億元的現金股利；第三大股東則是廣明總經理張嘉峰，持有股數高達744,346股，持有張數為744張，持股比例為 0.27%，預計將可領到148.86萬元。

廣達透過旗下廣明子公司達明操刀，成功將旗下「機器人業務」不斷擴大，成為全球第二大協作機器人廠商，其全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及新推出的高負載機器人TM25S，不僅較外界擁有更加豐富的產品線，在市場也已占據獨樹一格的地位。此外，廣明也於2日公告，董事會通過設立馬來西亞子公司案，預計投資金額為馬幣7千萬（約新台幣5.08億元）。預計投資日期則依資金需求情形投資。廣明表示，主要是配合公司未來發展與業務需求。

廣明2日亦公布今年首季財報，營業收入達到24.41億元，稅前淨利3.63億元，本期淨利2.82億元，歸屬於母公司業主淨利2.67億元，每股純益（EPS）0.96元。