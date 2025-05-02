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虎航第1季 EPS 2.05元 獲利增9.5%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣虎航（6757）昨日召開董事會通過2025年第1季財報，單季營收46.28億元，創下歷史新高，稅後淨利9.43億元並為歷史同期新高，較去年同期成長9.5%，每股稅後純益（EPS）為2.05元。

台灣虎航3月董事會已決議配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息。以近日收盤價計算，現金殖利率可望達7%，為近年國籍航空業之最。

展望第2季，台灣虎航指出，日本自本周開始年度黃金周連假，這段期間有眾多日本家庭出遊。台灣虎航目前飛航日本計有21個航點、共計營運往返台日間28條航線，除了台灣民眾外，也將成為日籍旅客的最佳選擇。

台灣虎航的第22個日本航點將於5月29日開航，桃園-米子航線將帶著旅客直飛鳥取縣的米子鬼太郎機場，鳥取縣因《鬼太郎》作者水木茂及《名偵探柯南》作者青山剛昌聞名，是動漫迷的朝聖地。

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