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泰鼎連續兩年名列證交所公司治理評鑑電子類別前5%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
泰鼎連續第3年評鑑分數破百，名列上市公司組6%~20%級距，在市值50億至100億元的電子類別中，連續兩年進入前5%。圖／公司提供
泰鼎連續第3年評鑑分數破百，名列上市公司組6%~20%級距，在市值50億至100億元的電子類別中，連續兩年進入前5%。圖／公司提供

臺灣證券交易所30日公布第十一屆「公司治理評鑑」結果，泰鼎提到，連續第3年評鑑分數破百，名列上市公司組6%~20%級距，在市值50億至100億元的電子類別中，連續兩年進入前5%，顯示公司的公司治理機制維持了一定的水準。

泰鼎提到，公司在本屆評鑑的四大構面都獲得優異成果。在維護股東權益與強化董事會運作方面，公司董事會設有一席女性董事，並已成立半數成員由獨立董事組成之永續發展委員會，強化永續治理的獨立性。在提升資訊透明度方面，公司113年股東會採用線上直播，並在公司官網上傳全程不間斷錄影。股東會年報提前於法定期限前完成揭露，並在會計年度結束的兩個月內公告中文財務報告。自2016年起，每年自願編制永續報告書，並持續發布氣候相關財務揭露及風險管理報告（TCFD），確保投資人能即時掌握資訊。

在永續發展方面，泰鼎提到，公司積極發展綠色能源。2021年推出「泰鼎綠色專案(GREEN Project)」提升再生能源與水資源管理。2024年太陽能發電系統減碳量已超過6,000噸，廢水回收率約30%。此外，本公司也積極投入社會公益，主動與當地社區及學校保持緊密互動，並透過慈善園遊會、宋干節慶祝、勤勉員工表揚等活動照顧員工身心健康，致力於打造最關心員工的幸福職場。

泰鼎提到，公司在全球性評級也受到國際肯定，在2024年CDP水安全問卷中獲得B級管理評級，並多次獲得亞洲企業商會頒發的AREA獎項。未來，本公司將持續強化公司治理機制，與利害關係人一同邁向企業永續經營的未來。

泰鼎 股東會

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