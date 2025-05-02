光洋科財報／避險失利衝擊 第1季淨利年減16.8%、EPS 0.6元
靶材暨貴金屬回收大廠光洋科（1785）公布第1季財報，營收82.43億元，季增0.07%，年增30.6%，主要受惠於貴金屬價格上漲及半導體靶材業務增長。同時，核心本業獲利能力顯著提升，營業毛利約12.19億元，季增34.25%，年增70.6%；營業利益8.39億元，季增103.4%，年增145%，主要反映來自工繳（加工）為主的非貴金屬（VAS）的營收貢獻維持成長趨勢，此為公司主要獲利來源。
儘管本業營運強勁，光洋科表示第1季因貴金屬價格波動產生金融避險相關損失，衝擊非營業收支表現，最終導致歸屬於母公司業主淨利降至3.58億元，季減44.75%，較去年同期減少16.8%，每股純益為0.6元。
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