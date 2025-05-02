鐿鈦財報／首季獲利年減5.36% 單季每股純益1.67元

鐿鈦（4163）2日董事會通過第1季財報，單季營收6.12億元，年增1.49%，營業利益8092.4萬元，年增17%，稅後純益8,110.4萬元，年減5.36%，單季每股純益1.67元。

鐿鈦今日董事會並決議通過多項重大投資案，啟動國內外雙子公司設立，並擬以私募方式辦理現金增資及參與海外存託憑證發行，目標在於強化全球投資佈局、提升資產配置彈性，進一步拓展營運版圖。

根據公告，鐿鈦將斥資不超過1,000萬美元（約新台幣3.3億元），於美國設立100%持有子公司，資金將來自自有資金。公司表示，此舉係基於提升國際競爭力與強化全球資產彈性之策略考量，有助未來業務拓展與區域市場深耕。

除海外設點外，鐿鈦也同步啟動國內子公司設立，預計資本總額為新台幣5億元，初期實收資本額為2億元，同樣由母公司100%持股。

在策略投資方面，鐿鈦亦宣布將透過新設子公司，參與「亞美登健康科技創投有限合夥基金」，交易金額為新台幣1億元。公司強調，此筆投資為尋求與創新醫療及健康科技相關領域之合作機會，期望透過策略聯盟擴展業務觸角並提升整體價值鏈。

此外，面對未來資本需求與業務拓展，董事會亦決議擬辦理私募增資案，將提請股東會授權董事會於普通股不超過880萬股之額度內，透過私募方式發行普通股及/或參與海外存託憑證發行。鐿鈦表示，規劃引進策略性投資人，除增強財務體質外，更藉此深化產業合作與技術鏈結，提升長期營運競爭力。