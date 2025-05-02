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劍麟財報／第1季EPS為1.84元 汽車事業營運規模持續保持成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
劍麟董事長黃正怡。圖／聯合報資料照
劍麟董事長黃正怡。圖／聯合報資料照

劍麟（2228）第1季合併營收12.82億元，年增3.79％，受惠旗下膝蓋式及側邊安全氣囊與氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品良好出貨表現，帶動整體產能稼動率保持良好水準，第1季稅前盈餘2.05億元、稅後純益1.46億元、EPS 1.84元。去年同期因大陸子公司盈餘轉增資產生遞延所得稅迴轉利益1.27億元(約當EPS 1.67元)墊高比較基期，若排除此因素，劍麟2025年第1季EPS優於去年同期水準，且為過去四季最佳。

劍麟表示，受惠集團近年來持續深化汽車安全零組件領域，加上，各國法規要求下，平均每車配備安全氣囊數量上升趨勢明確，帶動旗下主要客戶對於膝蓋式及側邊安全氣囊、預縮式安全帶精密導管等產品訂單需求穩定提升趨勢，挹注集團旗下汽車事業營運規模持續放大，2025年第1季汽車事業營收比重達85％，有助集團成長動能。

劍麟進一步指出，集團在汽車安全系統產品關鍵研發技術、高良率量產能力及良好製造工藝，持續創造集團汽車事業業務良好接單能力，使第1季整體毛利率、營業利益率分別為25％、11％。

展望2025年第2季，劍麟積極深化汽車事業主要客戶業務合作，以及持續採取高值化車用安全件產品開發設計，有助於堆疊良好接單表現。

EPS 劍麟 財報

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