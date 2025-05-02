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世界先進5月6日法說會 市場聚焦關稅對半導體景氣影響

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
世界先進（5347）23日公告公司董事會通過處分轉投資大陸公司四川易沖有限公司股權，估處分利益1.54億元。因應晶豐明源重組，公司決議以現金對價方式處分四川易沖股權。世界先進新竹總部。圖／世界提供
世界先進（5347）23日公告公司董事會通過處分轉投資大陸公司四川易沖有限公司股權，估處分利益1.54億元。因應晶豐明源重組，公司決議以現金對價方式處分四川易沖股權。世界先進新竹總部。圖／世界提供

世界先進（5347）預計5月6日召開法說會，市場聚焦關稅對半導體景氣影響的最新看法。

世界先進今年前三月合併營收約新台幣119.49億元，與去年同期新台幣96.33億元相較則增加約24.05%。

世界先進董事長暨策略長方略日前在媒體交流會期間說，不會考慮美國建廠，新加坡投資12吋廠近2,000億元加速推進，不會因為關稅影響既定的投資計畫大方向。

方略日前在法說會上提及海外布局已說，公司12吋投資方式不變，同時公司持續研發投入具競爭力技術也不變，產能擴充不會考慮去美國設廠。方略並重申相關論點。

就景氣影響，方略昨日也說，關稅短期內大家要持續觀察，短期內要有重大決定比較難，不過公司什麼大風大浪都經歷過會靜觀其變，世界先進本身直接輸美不到1%，畢竟半導體需要配合供應鏈不會直接輸美，直接出口量很少。

世界先進 新台幣

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