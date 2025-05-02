台光電第1季財報優於預期 法人為後市持續按讚

台光電（2383）第1季營收216.8億元，季增16.8%、年增68%，毛利率季增至30.4%，優於市場預期，稅後純益34.6億元，季增31%、年增75.3%，每股獲利（EPS）10.01元，亦優於市場預期，法人機構表示，考量今年基本面仍將維持強勁成長，給予買進的投資評等。

展望2025年，分析師指出，持續給予台光電正向看法，主要是第2季將受惠美系客戶ASIC伺服器逐步放量，有望帶動營收持續走揚，並帶動毛利穩健向上，全年整體則有基礎建設產品項中AI伺服器、800G Switch出貨展望樂觀的基本面利多，且兩大AI sever客戶下一世代產品中，台光電續有一定市占機率高，基本面動能仍強勁。

參照第1季財務表現，上調全年財務預期，預估今年營收865.4億元，年增34.5% ，毛利率上修至30.3%，稅後純益142.5億元，年增48.8%，EPS也上調至41.1元。