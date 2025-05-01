浪凡異業結盟 擴大版圖

網路直播業者浪凡（6165）近期持續異業結盟，與雲豹能源大股東張建偉展開合作，近期啟動士林基地整合計畫，藉此衝刺營收成長。

浪凡自2022年起即開始購置士林官邸不動產，同年先以約6.8億元買下台北市士林區中山北路段500至508號部分樓層，2025年預計再斥資約6.137億元，擴增502號與508號新增樓層物業。

浪凡指出，合計持有超過1,190坪建物空間與420坪地使用權，啟動士林基地整合計畫，規劃將士林基地升級為數位經濟創新中心，結合集團總部、品牌展示中心、數位製播場域及策略夥伴共享空間，串聯內容生產、運動娛樂、綠能推廣等多元業務領域，打造跨域融合的全新數位生態系。

浪凡以雲端直播與數位內容為核心業務，今年業績目標是每月營收挑戰2.5億元至3億元，有信心全年業績更勝去年。今年4月營收2.54億元，月增6.2%、年增10.6%，累計首季營收7.95億元，年增10.7%。