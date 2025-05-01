燦坤瞄準綠色家電業務
3C通路龍頭燦坤（2430）5月21日召開股東會。董事長林技典在營業報告書中表示，隨全球貿易回溫、國內工資調漲及AI、新興科技需求增長，有望刺激消費，為3C零售市場帶來助益。儘管國際局勢仍存不確定性，燦坤對於國內經濟前景仍抱持穩定預期。
因應後疫情時代消費習慣轉變及激烈的市場競爭，林技典闡述公司經營重點將著重於積極推廣綠色節能家電，透過總部裝設太陽能發電、落實家電回收舊換新等措施響應環保與循環經濟，同時也將持續透過異業合作拓展會員服務的廣度與深度，藉此提供更全方位的購物體驗。
在通路經營層面，林技典說明，燦坤將持續進行門市的新開與改裝，導入「WanDau」智慧家居體驗區，同時優化POS系統功能，強化線上線下整合的全通路服務（OMO）。
林技典表示，持續深化會員經營，將透過優化會員App功能及分級制度，提升會員專屬價值與忠誠度，目標提高會員消費次數及客單價。
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