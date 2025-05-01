快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

燦坤瞄準綠色家電業務

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

3C通路龍頭燦坤（2430）5月21日召開股東會。董事長林技典在營業報告書中表示，隨全球貿易回溫、國內工資調漲及AI、新興科技需求增長，有望刺激消費，為3C零售市場帶來助益。儘管國際局勢仍存不確定性，燦坤對於國內經濟前景仍抱持穩定預期。

因應後疫情時代消費習慣轉變及激烈的市場競爭，林技典闡述公司經營重點將著重於積極推廣綠色節能家電，透過總部裝設太陽能發電、落實家電回收舊換新等措施響應環保與循環經濟，同時也將持續透過異業合作拓展會員服務的廣度與深度，藉此提供更全方位的購物體驗。

在通路經營層面，林技典說明，燦坤將持續進行門市的新開與改裝，導入「WanDau」智慧家居體驗區，同時優化POS系統功能，強化線上線下整合的全通路服務（OMO）。

林技典表示，持續深化會員經營，將透過優化會員App功能及分級制度，提升會員專屬價值與忠誠度，目標提高會員消費次數及客單價。

太陽能發電 消費 燦坤

延伸閱讀

中光電：節能產品出貨俏

將捷建設攜手日本大成 簽不動產開發及技術MOU

環境部與台大簽署MOU 聚焦氣候政策研究育才

經濟部最新「車輛油耗指南」暨省油車風雲榜出爐！Honda FIT名列前茅

相關新聞

毅嘉4月營收 11年新高

機構件廠毅嘉（2402）昨（1）日公告4月營收9.3億元，月增3.8%、年增23.8%，寫下近11年來單月營收新高；累計...

美律迎急單 第2季淡季不淡

電聲元件大廠美律（2439）受惠關稅暫緩90天，近期喜迎急單，主要出貨產品類別為娛樂性耳機。公司內部估計，第2季在急單挹...

浪凡異業結盟 擴大版圖

網路直播業者浪凡（6165）近期持續異業結盟，與雲豹能源大股東張建偉展開合作，近期啟動士林基地整合計畫，藉此衝刺營收成長...

燦坤瞄準綠色家電業務

3C通路龍頭燦坤（2430）5月21日召開股東會。董事長林技典在營業報告書中表示，隨全球貿易回溫、國內工資調漲及AI、新...

菱光搶市 攻兩大新應用

接觸式影像感測器（CIS）大廠菱光科技（8249）5月20日舉行股東會，董事長黃育仁在致股東營業報告書中指出，重點聚焦新...

法人：台積下半年增速放緩 凸顯關稅戰干擾

台積電日前釋出2025年美元營收年增近25%的看法不變，惟法人精算後發現，台積電下半年業績恐僅較上半年成長5.7%，為近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。