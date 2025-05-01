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菱光搶市 攻兩大新應用

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

接觸式影像感測器（CIS）大廠菱光科技（8249）5月20日舉行股東會，董事長黃育仁在致股東營業報告書中指出，重點聚焦新興應用拓展與營運韌性強化。菱光計畫以「安全監控」與「工業檢測」為兩大新應用主軸，透過模組化設計導入AI影像處理技術的紅外線（IR）感測產品，開拓新市場。

黃育仁表示，菱光今年將雙管齊下，聚焦新產品落地與營運強化。在新產品與市場拓展方面，目標鎖定完成智慧型圖案感測器（Smart Pattern Sensor）的少量出貨，積極爭取ODM代工機會；將開發搭載優化AI演算法的新一代紅外線成像及測溫機芯，擴大技術應用範疇。

在生產與營運優化層面，菱光將提升現有產線自動化比重、掌握自主線性光學感測器的量產技術，持續規劃第二生產基地，提高關鍵零組件自製率、建立全自動智慧產線。

在新產品策略上，黃育仁強調菱光的紅外線感測技術有別於傳統CIS，可克服低光源、煙霧等環境限制，特別適用於工廠火災煙霧偵測、溫度異常監控、無人機安防等利基市場。公司在此領域取得初步成果，成功獲得20家客戶訂單，將持續強化紅外線機芯效能與AI演算法。

菱光今年首季營運報喜，單季營收10.8億元，雖較前一季下滑9.69%，但較去年同期大幅成長58.5%，創下十年同期新高紀錄，在庫存去化與終端需求回溫下，營運已重回成長軌道。

感測器 股東會 黃育仁

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