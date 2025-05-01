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毅嘉4月營收 11年新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

機構件廠毅嘉（2402）昨（1）日公告4月營收9.3億元，月增3.8%、年增23.8%，寫下近11年來單月營收新高；累計今年前四月營收33.68億元，年增22.5%，整體業績表現亮眼。

毅嘉指出，上月營收持續受惠客戶強勁需求，帶動營收表現持續攻頂，目前客戶在消費與車用產品的需求依然暢旺，預期將順勢帶動公司今年營運持續穩健成長。

此外，為了因應全球供應鏈重組及客戶China+1的需求，毅嘉建設中的馬來西亞第二生產基地，也預計將於今年第3季完工並開始陸續投入量產，目前工程均符合進度，預期將可帶動毅嘉今年全年度的營運持續挑戰新高。

展望未來，毅嘉認為，汽車智慧化已然成為市場新車規格主流，車用電子零組件的需求預期將逐年攀升，目前客戶在車用及消費產品的需求仍然強勁，公司今年度的營運將可望在客戶需求的帶動下持續穩健成長，呈現逐季增溫的成長趨勢。

此外，毅嘉目前超過九成的產能均來自中國大陸廠區，而位於馬來西亞的吉打廠主要產品為光通訊、車用智慧座艙和儲能系統，目標五年後，大馬廠區將會占毅嘉總產能約35%，並貢獻年營業額40至50億元。

毅嘉執行長曾恭勝指出，雖然馬來西亞人事成本比泰國高一成左右，但目前泰國已湧入太多科技廠商，未來很可能出現缺水缺電缺工的問題；反觀，馬來西亞則沒有相關問題，而且政府對於重大建設都按部就班，對外資企業也友善，加上當地約有40%的華人，因此溝通上也沒有阻礙，相當適合作為第三地生產基地。

毅嘉 營收 馬來西亞

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