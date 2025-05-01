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美律迎急單 第2季淡季不淡

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

電聲元件大廠美律（2439）受惠關稅暫緩90天，近期喜迎急單，主要出貨產品類別為娛樂性耳機。公司內部估計，第2季在急單挹注下，營運表現有望淡季不淡。

美律日前法說會公布首季營收88.58億元，年增6%、季減28.2%，為史上最旺第1季，每股純益1.42元。國內法人出具報告指出，受到需求大增帶動，美律正在為客戶提前備貨，但有可能會面臨缺料、缺工的狀況。

美律預估今年資本支出約10億元以內，泰國二廠正在興建，預期第4季導入量產，將挹注今年營運表現向上；至於先前斥資22.6億元全資收購東京音響株式會社（MWT Holdings）部分，將有助於加速拓展日本市場。

據悉，東京音響主要客戶為日本耳機大廠，在泰國有耳機零組件產能，美律可以透過併購案在日本市場立即獲得客戶基礎，也可獲得泰國廠零組件供應。

展望未來，法人指出，美律耳機產品線在第2季有望較去年同期增加，包括Audio、Gaming與TWS耳機都會成長；揚聲器部分則可能會較去年同期衰退。

此外，由於美國對等關稅尚未塵埃落定，因此美律認為，必須等關稅政策明朗後，才會思考是否在美洲設廠，現階段將密切觀察市場需求變化以及關稅政策進度。

美律總裁黃朝豊曾表示，整體而言，全球電聲產業正處於一個正向的軌跡前進，對產業發展持樂觀態度，而美律無論是技術、產能，甚是價格都極具競爭力，所以對今年營運也持正向、樂觀的態度。

此外，美律除持續強化傳統電聲領域，今年也會積極布局AI影音感知結合的相關技術，從純電聲製造商轉型為音響與影音感知整合方案供應商，期望透過新的業務帶動公司下一波成長動能。

美律 耳機 關稅

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