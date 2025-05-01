野村點讚亞德客 目標價升至1,154元

亞德客-KY（1590）首季財報表現亮眼，每股稅後盈餘（EPS）創下歷年同期新高，近日股價強勢，野村從1,138元調升至1,154元，並且維持「買進」的評等，為目前目標價中最高。

野村指出，4月營收在3月月增47%的基礎上，日出貨量在4月有持續改善，預期4月整體營收將與3月相近。

野村表示，展望2025年整年，對於營收表現有信心，不過預期將年增低雙位數百分比，並維持營業利益率目標30%。在細產業展望上，電子業受惠於客戶新機種發表與規格升級，預期將達到雙位數年增幅，汽車與傳統產業營收亦預期將有正成長，電池相關需求預期2025年將恢復成長。

另外，野村指出，在線性滑軌業務方面，2025年外銷目標維持在人民幣6億元，預期全年銷售將呈逐季成長。

而價格與庫存策略上，亞德客定價策略具彈性，同時將推出更多高毛利新品。今年首季期末的庫存天數為134天，公司預計在今年第2季將提升產能利用率。