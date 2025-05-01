中砂日本泰國子公司挹注 法人看好2025年營收成長上修

中砂（1560）今年第2季日本MKS、泰國MGT子公司挹注認列營收，法人看好，將有望使2025年營收成長幅度從個位數上修至雙位數。

法人分析，中砂今年第2季受惠先進製程所需鑽石碟與再生晶圓等產品因地震遞延本季出貨，以及記憶體廠特殊晶圓製程需求成長，預期第2季營收可望雙位數成長，且產品組合持續優化。

中砂日前已公布財報，首季每股稅後純益1.96元，優於法人預期，包含業外匯兌利益3,200萬元以及所得稅率降低，投資抵減4,000萬元等加分項目。中砂先前預期今年營運成長個位數至一成，包含ABD、DBU以及SBU等成長，而隨著海外子公司挹注認列，法人認為今年成長動能可望上修優於預期。