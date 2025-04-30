整理包／談首季財報、與輝達合作 一文掌握聯發科法說會關鍵重點
IC設計龍頭聯發科（2454）30日召開法說會，全球矚目，經濟日報為讀者整理聯發科法說會重點，讓讀者一文掌握關鍵數字與趨勢。
首季財報
聯發科首季合併營收為新台幣1,533.12億元，季增11.1%，年增14.9%，主要來自智慧型手機與智慧邊緣平台的營收增長。
毛利率48.1%，季減0.4個百分點，年減4.3個百分點；營益率19.6%，季增4.1個百分點，年減4.5個百分點；稅後純益29.5億元，季增23.3%，年減6.7%；每股稅後純益18.43元。
本季展望
聯發科預期營收將落在1,472億元至1,594億元區間，按季持平或小幅成長4%，按年成長幅度介於16%至25%。毛利率預估為47%±1.5%，營業費用率為29%±2%。雖然公司未提供全年成長數字，但表示結構性產品組合提升動能將延續。
當法人追問全年成長是否仍有望達雙位數時，聯發科回應：「若無新關稅訊息，我們本季會維持樂觀。但目前情況下，我們不再使用『雙位數成長』一詞，但也不會預期出現明顯下修。」
聯發科強調，儘管美國市場占營收比重僅約10%，直接影響有限，但仍密切觀察全球經濟與地緣政治發展對消費電子需求的潛在影響。公司坦言，手機主流與入門機種在上季表現強勁後，本季可能出現放緩，整體手機業務營收恐與上季持平或略減。
企業級AI ASIC業務的最新進展
聯發科表示，其AI加速器設計能力與IP（如SERDES）獲得高度市場認可，能依照客戶需求提供RTL-in、GDS-in、Spec-in等多種設計模式與彈性封裝選項，協助降低客戶整體擁有成本（TCO）。2026年起可望貢獻「相當規模」營收，並將持續加大投入以搶攻此高速成長的市場。
談與輝達合作
與輝達（NVIDIA）共同推出的GB10晶片，為旗下DGX Spark超級電腦提供強大運算力，可處理高達2,000億參數的AI推理模型，進一步驗證聯發科在高效能運算晶片設計的實力。執行長蔡力行也指出：「我們能結合設計能力、先進製程與封裝技術，並透過靈活的商業模式，滿足不同AI客戶的高度客製需求。」
車用業務發展
聯發科在上海車展發表Dimensity Auto平台，包括採用3奈米製程的C-X1智慧座艙晶片與最新通訊晶片，支援5G車聯網與AI功能，目前已與多家中國大陸車廠建立合作，並拓展至全球市場，預期2025年車用營收將「逐季成長」。
在全球AI加速商用進程與車用、資料中心等市場快速發展下，聯發科透過技術整合與彈性商業模式建立優勢。儘管宏觀風險尚存，公司中長期展望未改，並將持續深耕策略市場，穩步推進新一波成長曲線。
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