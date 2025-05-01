光寶第1季 EPS 1.51元
光寶（2301）昨（30）日召開法說會，公布首季稅後純益34.6億元，季增13.5%、年增近45%，每股純益1.51元，為四年同期最佳，也是五季來最高。
光寶總經理邱森彬看好，本季營運可望優於首季，來自雲運算、光電半導體等高階產品出貨帶動，核心事業營運可望展現年成長。在雲端運算電源管理系統中，高規格電能管理系統及整合式機櫃產品出貨動能增強，與客戶拓展如期進行。
至於光電半導體逐季增長，高階光耦在新能源與工控市場回溫，Mini LED在新一代電競PC及電競手機應用將持續成長；資訊及消費性電子部門高階產品比重提升，主要動能來自低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長。
邱森彬表示，光寶持續深化核心事業的成長與策略布局，以此為成長驅動力，獲利率將持續優化，帶領2025年返回正成長軌道。
面對全球政經環境挑戰，光寶持續升級產品規格及營運模式、高值化產品與技術的競爭力，並強化全球營運效能及規模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言