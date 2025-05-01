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光寶第1季 EPS 1.51元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光寶（2301）昨（30）日召開法說會，公布首季稅後純益34.6億元，季增13.5%、年增近45%，每股純益1.51元，為四年同期最佳，也是五季來最高。

光寶總經理邱森彬看好，本季營運可望優於首季，來自雲運算、光電半導體等高階產品出貨帶動，核心事業營運可望展現年成長。在雲端運算電源管理系統中，高規格電能管理系統及整合式機櫃產品出貨動能增強，與客戶拓展如期進行。

至於光電半導體逐季增長，高階光耦在新能源與工控市場回溫，Mini LED在新一代電競PC及電競手機應用將持續成長；資訊及消費性電子部門高階產品比重提升，主要動能來自低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長。

邱森彬表示，光寶持續深化核心事業的成長與策略布局，以此為成長驅動力，獲利率將持續優化，帶領2025年返回正成長軌道。

面對全球政經環境挑戰，光寶持續升級產品規格及營運模式、高值化產品與技術的競爭力，並強化全球營運效能及規模。

光寶 半導體 電競手機

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