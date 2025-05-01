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台達電泰國建置第二營運總部

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

因應地緣政治挑戰，台達電（2308）董事長鄭平昨（30）日表示，目前集團在台灣、大陸、泰國、印度、斯洛伐克、美國及巴西等地均有生產據點，全球布局相當完整，因應風險管理，台達電也在泰國建立第二營運總部，他強調，這是風險管理以因應地緣政治重要一環。

鄭平表示，目前台達電來自大陸產能占比約五成，近年積極加碼東南亞泰國、印度等地，全球產能據點已相當完整，目前沒有計畫在新的製造區域擴產。

媒體詢問因應地緣政治挑戰，目前是否有規劃第二營運總部計畫，鄭平回應，「我們一直都有第二營運總部的規畫。」他說，過去因大陸市場很好，當地產能占比高，主要在上海，後面因應供應鏈移轉及全球布局規畫，第二營運總部在泰國。目前在泰國甚至有超大型資料中心的備援，確保台灣及泰國連線，資料不中斷。

台達電財報顯示，過去連四年資本支出維持逾200億元高檔水準，今年資本支出將維持逾300億元水準。

台達電 泰國 資本支出

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