愛普三大產品動能強
記憶體矽智財業者愛普*（6531）昨（30）日召開股東常會，通過2024年財務報表與各項議案並補選一席獨立董事。
愛普董事長陳文良表示，目前三大產品線包括IoTRAM、VHM（超高頻寬記憶體），以及S-SiCap（矽電容與中介層）各自發展且獲得客戶支持，是未來營運成長動能。
陳文良指出，IoTRAM已開始導入部分客戶新產品設計，適用於物聯網相關設備，應用在穿戴裝置應用端去年營收增加。
VHM產品線方面，陳文良說，相關產品能為客戶提供更高頻寬、更低功耗的記憶體解決方案，已經完成概念驗證（POC），開始進入產品的design-in階段。
S-SiCap部分則於去年量產，今年可望完整貢獻營收。
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