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聯亞第1季 EPS 0.46元 出貨向上

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（30）日召開線上法說會，該公司首季受惠矽光產品出貨暢旺，單季獲利季增逾四倍，每股純益0.46元，攀上近九季高點。展望未來，聯亞財務長楊吉裕指出，矽光產品需求強勁，預期6月中過後將明顯放量，全年營運動能有望優於去年。

聯亞首季營收4.55億元，季增57%，年增40%；稅後純益4,200萬元，季增418%，並優於去年同期稅後淨損4,000萬元。聯亞預估，本季營收預估與2021年第2季營收（約5.4億元）相當或略高；換言之，單季營收有望季增約二成。

楊吉裕表示，首季矽光產品出貨量明顯成長，成為營收、獲利回升主要動能。就產品組合來看，上季營收主力為Datacom，占比達60%至70%，以矽光產品為大宗，Telecom約占15%至20%，其餘為其他產品。

楊吉裕指出，為滿足市場需求，聯亞近期陸續擴充磊晶產能，預估產量將在未來數月持續提升。

營收 聯亞

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