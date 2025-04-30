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是方第1季 EPS 3.57元 毛利率升

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

是方（6561）昨（30）日公布首季財報，三率三升，毛利率創歷史新高，每股純益3.57元，為同期新高。是方表示，新IDC機房持續熱銷，銷售超過七成，儘管國際市場有雜音，但國內市場目前並不存在AI智能資料中心供給過剩的疑慮。

是方預期，第2季營收與獲利會優於第1季，樂觀看待未來營運，營收與獲利可望再創新高。

是方第1季營收營收9.53億元，年增11.4%，毛利率54.7%，較去年同期49.42%成長，稅後純益2.79億元，年增15.3%。是方第1季來自IDC機房服務營收年增42.8%，營收占比42.9%，雲端應用年增15.67%，營收占比16.7%，數據網路服務年增2.7%。

是方電訊董事長邵泓嘉指出，儘管關稅對全球企業帶來營運成本增加及供應鏈調整等因素，是方以經營智能資料中心、數據網路服務及雲端應用服務為主，未受此波關稅戰直接衝擊。

營收

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